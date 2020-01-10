شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اعلان هام وعاجل من المؤسسة العامة للاتصالات حول انقطاع الانترنت في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة الدولية اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن) عن خروج أكثر من 80 بالمائة عن خدمة الانترنت الدولية في اليمن. وأوضح مصدر مسئول في المؤسسة والشركة لوكالة الانباء اليمنية /سبأ/ أن عدد كبير من الوصلات والتراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري (فالكون) للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن. جديد "الخليج 365" Advertisements وأكد المصدر أن هناك جهود حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.

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