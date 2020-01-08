شكرا لمتابعة خبر عن عبد الباري عطوان.. يرعب ملوك وامراء دول مجلس التعاون الخليجي ويفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا ماسيحدث في الخليج عام 2020م.. فيديو صادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عبد الباري عطوان.. يرعب ملوك وامراء دول مجلس التعاون الخليجي ويفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا ماسيحدث في الخليج عام 2020م.. فيديو صادم

قدم الأستاذ عبدالباري عطوان بعض التحليلات والقراءات السياسية لعام 2020 والتي سترسم مستقبلنا.

وفي حديثه الذي رصده محرر “بويمن”، أبرز عطوان أهم وأبرز الكذبات السياسية التي حدثت في عالم اليوم، وعلى رأسها ، الرواية الأمريكية حول مقتل البغدادي، زعيم تنظيم داعش. وأفرد عطوان قدد من القضايا المهمة، وقال إن أبرز وأهم حدث خلال العام هو الهجوم الجوي على معامل بقيق وخريص السعودية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عبد الباري عطوان.. يرعب ملوك وامراء دول مجلس التعاون الخليجي ويفجر مفاجأة مزلزلة.. هذا ماسيحدث في الخليج عام 2020م.. فيديو صادم

Advertisements

ليست أمريكا ولا بريطانيا..الشهيد إبراهيم الحمدي يقدم للسعودية خدمة عظيمة وهدية لا تقدر بثمن ويمنحها طريقة فريدة لمواجهة الحوثيين والايرانيين..لن تصدق كيف حدث ذلك

ونوه عطوان، إلى أن الهجوم، ربما يكون أقوى حدث خلال العشر السنوات الأخيرة، كونه عطل قرابة 50 بالمائة من الإنتاج السعودي، مشيرا إلى الكذب الأمريكي حول حماية المملكة وقدراتها الجوية !.

وأورد الكاتب عطوان، بحسب متابعة “بويمن”، تنبؤات مرعبة، ستحدث في العام الجديد، 2020، أبرزها انتهاء حرب اليمن، والحوار مع الحوثيين، بدون أي تدخل خارجي.

وأكد عطوان، أن إسرائيل لن تشن أي هجوم عسكري على إيران، لأسباب مختلفة.

في الفيديو التالي: تنبؤات أخرى ومهمة للعام الجديد، 2020م شاهد: