وسيم يوسف: يجوز للمرأة ‘‘الحائض’’ ممارسة هذه الرغبة إن أرادت (فيديو)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أجاب الدكتور وسيم يوسف، الداعية الإماراتي، عن سؤال ورد اليه مضمونه (هل يجوز للمرأة الحائض عمل الاستخارة بدون صلاة؟)، وذلك خلال لقائه ببرنامج من رحيق الإيمان المذاع عبر فضائية أبوظبي.

ورد "يوسف" قائلًا: إنه يجوز للمرأة الحائض عمل الاستخارة بدون صلاة، فبعض العلماء قالوا لها أن تقول دعاء الإستخارة وليس الصلاة، فحيض المرأة أو نفاسها لا يحجب الدعاء وطلب العون من الله لها.





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