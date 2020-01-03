عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هويدي يناقش آلية تشغيل حضانة مستشفى تريم

الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - المكـلا

التقى مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي، صباح اليوم، بمكتبه بديوان السلطة المحلية بتريم بالأستاذ سالم باوزير مدير مؤسسة استجابة بحضرموت والأستاذ مطيع لكمان مدير المشاريع بالمؤسسة.



وفي مستهل اللقاء رحب مدير عام تريم بإدارة مؤسسة استجابة بحضور الدكتور محمد حداد الكاف مدير مستشفى تريم مقدما شكره للمؤسسة على اهتمامها بالجانب الصحي وتقديمها للحضانات لمستشفى تريم مؤكدا أن السلطة المحلية بتريم تؤلي أهتماما كبيرا بقطاع الصحة بالمديرية وذلك من خلال إدراج العديد من المشاريع الصحية ضمن المشاريع الممولة من قبل السلطة المحلية بالوادي.

واستعرض الدكتور محمد حداد الكاف مدير مستشفى تريم ابرز جوانب النقص والتدخلات التي تحتاجها المستشفى والجهود التي تبذلها إدارة المستشفى في سبيل رقي المستشفى وتقديم أفضل الخدمات مقدما شكره لموسسة استجابة على تدخلاتهم في القطاع الصحي .

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وقدم مدير مستشفى تريم شكره للمدير العام لحرصه الشديد والعمل على النهوض بالجانب الصحي بالمستشفى.

بدوره أكد مدير مؤسسة استجابة الأستاذ سالم باوزير على أن المؤسسة تسعى لأن تضع بصمتها بالمديرية وأن تعمل على النهوض ببعض الجوانب بالمديرية وذلك وفق خطتها للعام 2020م .

وتم في اللقاء مناقشة آلية تشغل الحضانة بمستشفى تريم العام وكيفية التنسيق بين السلطة المحلية بتريم وإدارة المستشفى ومؤسسة استجابة.

حضر اللقاء الأمين العام للمجلس المحلي محمد عوض هادي والشيخ خالد حسن العامري.