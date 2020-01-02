جبواني المرتزقة : هناك توجها مقصودا من قبل التحالف السعودي لتدمير اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

قال وزير النقل في حكومة المرتزقة، صالح الجبواني، اليوم الخميس، إن هناك توجها مقصودا من قبل التحالف السعودي لتدمير اليمن، مؤكداً أن حكومته ابتليت بشخصيات ليست على مستوى المرحلة ولا على مستوى الهدف.

ونوه الجبواني الى عدم وجود إستراتيجية واضحة للحرب السعودية على اليمن، لافتاً إلى أن الإمارات تعطّل الموانئ اليمنية وتنشئ جيوشاً لصالحها، وتشعل المناطقية داخل الجنوب نفسه، وتتصرف بشكل لا عقلاني في محافظة سقطرى، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية موحدة لدول التحالف، وهي تفتيت اليمن إلى كيانات أصغر وإبقاؤه ضعيفا.

وأوضح الجبواني أن هذا الوضع خلق كياناً سياسياً موازياً لحكومة المرتزقة، يتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي، وخلق مليشيات موازية، التي هي الأحزمة الأمنية في عدن وما جاورها وقوات النخب في شبوة وحضرموت.

وأشار إلى أن هناك تصميما إماراتيا على تفتيت المحافظات الجنوبية وتقسيم اليمن، في ظل سكوت وصمت سعودي على ذلك.

وعن اتفاق الرياض قال الجبواني إن الاتفاق سيئ بكل المقاييس.

وأردف أن رئيس حكومته ومن معه من الوزراء المتواجدين في عدن، في ظل عدم تنفيذ اتفاق الرياض، أصبحوا حكومة للمجلس الانتقالي يسيرون الخدمات وينفذون أوامره ويدفعون لأتباعه الرواتب، مشيراً إلى أن هذا وضعا غير مقبول.