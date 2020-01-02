البحسني يضع حجر الأساس لأنشاء مركز تجاري للسيارات والمحركات بمدينة المكلا.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

الخليج 365

وضع محافظ محافظة حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الخميس حجر الأساس لأنشاء مركز تجاري للسيارات والمحركات بمدينة المكلا.



أشار الرئيس التنفيذي للمركز التجاري للسيارات والمحركات عيدروس بازرعة الى أن مشروع إنشاء مركز تجاري للسيارات والمحركات بمدينة المكلا يأتي ضمن الحركة الاقتصادية والاستثمارية والتي ستولي السلطة بالمحافظة الاهتمام بها في العام الجديد 2020م، مشيرا الى مكونات المشروع على مساحة 30 ألف متر مربع، الذي سيحتوي على صالات عرض ومراكز للصيانة وقطع الغيار لسيارات التويوتا واللكزس، وتبلغ كلفته الاجمالية 9 مليارات ريال، وسيعمل على توفيرأكثر من 100 فرصة للشباب في حضرموت .

من جهته أشاد المحافظ " البحسني " على انشاء مثل هذه المشاريع التي تسعى على المشاريع الاستثمارية في حضرموت، وان السلطة ستولي اهتماها الكبير في عامها الجديد 2020م بالاستثمار والتي اطلقت عليه عام الاستثمار .

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حضر وضع حجر الأساس نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ فارس خالد بن هلابي والقائم بأعمال المدير العام بالغرفة مجدي مبارك بوعابس .