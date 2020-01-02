غريفيث يرحب بإطلاق سراح أسرى سعوديين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

رحب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن، مارتن غريفيث، بإطلاق سراح 6 سعوديين الأربعاء.

وقال مكتب المبعوث الأممي على حسابه في تويتر: “يرحب المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بإطلاق سراح 6 محتجزين سعوديين من قبل أنصار الله”.

وحث غريفيث جميع الأطراق على “استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم”.

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وشكر غريفيث اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم”.

وأعلنت لجنة الصليب الأحمر الدولي، الأربعاء، أنها أعادت 6 أسرى سعوديين إلى المملكة، قادمين من اليمن حيث كانت القوات اليمنية اسرتهم خلال المعارك الدائرة على الحدود.

وتظهر الصور التي وزعت للاسرى وهم في مطار صنعاء الدولي الحالة الصحية الجيدة للاسرى السعوديين نتيجة التعامل الانساني والاخلاقي من قبل ابطال الجيش واللجان الشعبية مع الاسرى بعكس الاسرى اليمنيين المعتقلين في السعودية والذين يعودون وهم بحالة مزرية نتيجة عمليات التعذيب التي يتلقونها في مملكة ال سعود.