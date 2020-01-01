المكلا: شعب حضرموت بطلاً والتضامن وصيفاً .. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الخليج 365 - المكلا

توج نادي شعب حضرموت الرياضي بطلاً لبطولة حضرموت التنشيطية للملاكمة لفئة الناشئين ( مواليد 2003) للأندية الرياضية التي أقيمت في الفترة من 29 الى 31 ديسمبر 2019 برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وأشرف عليها مكتب وزارة الشباب والرياضة والإتحاد العام للعبة بتنظيم من إتحاد الملاكمة بساحل حضرموت وهي البطولة التي اختتمت بها بطولات وأنشطة الخطة العامة للنشاط الرياضي للعام 2019 .



وأحرز الشعب البطولة عقب فوزه بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات اليوم الختامي للبطولة التي اقيمت في ضيافة النادي الشعباوي بديس المكلا , وحل نادي التضامن وصيفاً بميداليتين ذهبيتين وجاء في المركز الثالث نادي هلال فوة بذهبية وأخيراً النادي الأهلي الرياضي بالغيل المشارك للمرة الاولى .

نتائج المنافسات النهائية للمتأهلين من الدور التمهيدي في اليوم الختامي جاءت على النحو التالي :

• وزن 44 كجم

فوز الملاكم ربيع خالد باصرة (التضامن ) على الملاكم محمد سالم سواحلي (أهلي الغيل).

• وزن 48 كجم

فوز الملاكم فواز صالح العامري ( هلال فوة ) على الملاكم مهند سالم الخلاقي (أهلي الغيل).

• وزن 50 كجم

فوز الملاكم سعيد محمد الكثيري (هلال فوة) على الملاكم عمر عوض باوزير (أهلي الغيل).

• وزن 50 كجم

فوز الملاكم غانم عبدالله بن غانم (الشعب) على الملاكم سعيد محمد الكثيري (هلال فوة).

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• وزن 52 كجم

فوز الملاكم على عبدالله عمر (الشعب ) على الملاكم اسامة محفوظ الصيعري(التضامن ).

• وزن 54 كجم

فوز الملاكم عبدالله ابوبكر باخميس ( التضامن ) بالغياب.

• وزن 56 كجم

فوز الملاكم صالح عمر المقطري ( الشعب ) على الملاكم صادق فضل أبوبكر( التضامن ) .

وعقب استكمال النزالات جرت مراسم التتويج والتكريم بحضور الإخوة المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي ورئيس نادي شعب حضرموت الرياضي الكابتن عامر سالم بن مرضاح وعضو الاتحاد العام للملاكمة أحمد سعيد الجابري ورئيس اتحاد اللعبة بساحل حضرموت سالم مبارك باحسن حيث تم تكريم الشعب بكأس البطولة والتضامن بكأس الوصيف .

حضر منافسات ختام البطولة وشارك بالتتويج الإخوة مدير إدارة الإتحادات والأندية بمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت محمد سالم الجفري والأمين العام لإتحاد الملاكمة بساحل حضرموت مبارك أحمد باقيس والمسئول المالي بالفرع عدنان سعيد سرور ونائب رئيس نادي هلال فوة عبدالله سعيد بامرزوق والأمين العام سعيد صالح بامرزوق والأمين العام لنادي شعب حضرموت الكابتن صالح السعدي والمشرف الرياضي بنادي التضامن الكابتن محمد علي بامعلم ومسئول العلاقات بالنادي عبدالله سويد والمشرف الرياضي بالنادي الأهلي بغيل باوزير فائز سلمان عاشور وعدد من القايادات الرياضية والمهتمين .

أدار منافسات البطولة الحكام مبارك باقيس سالم محمد باجنيد وعبدالله سعيد زنبيل وعيسى عبيد باقيس باشراف اللجنة الفنية للبطولة .

الجدير ذكره حظيت البطولة بتفاعل اعلامي كبير وشهد النهائي حضور قنوات فضائية الى جانب قناة المكلا المحلية . وبالمستوى الرائع واللافت الذي وصلت اليه اللعبة وبذلك الحضور والمتابعة الجماهيرية المميزة تظل الحاجة ماسة وضرورية لايجاد حلبة دولية . واعلن اتحاد الملاكمة انه سيدشن نشاطه للعام الجديد 2020 بإقامة دورتين تدريبية وتحكيمية ويسبق ذلك نزولات ميدانية للأندية . وكان لإتحاد الطب الرياضي مشاركة ايجابية في هذه البطولة من خلال المسعف محمد كرامه عبد . ولنادي شعب حضرموت الشكر على استضافته منافسات البطولة خلال ايامها الثلاث والشكر موصول لرجال أمننا على حفظهم للأمن وتعاملهم الراقي مع الجمهور خاصة ومع احداث البطولة عامة .