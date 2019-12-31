الكثيري يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع الاشغال والتعليم بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراذ عصام حبريش الكثيري الإثنين، سير عدد من المشاريع الممولة من حصة مببعات النفط بمديرية تريم .



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واطلع الوكيل الكثيري برفقة مدير عام مديرية تريم خالد هويدي ومدير عام الاشغال العامة و الطرق بوادي وصحراء حضرموت الدكتور علوي بن يحيى على سير اعمال بمشروع طريق " عقبة كتبه - السلاسل - حوارم " والبالغة كلفتها ٣ مليون و ١٦٨ ألف و ٥٨٣ دولار .

وبلغت نسبة الانجاز ٣٠ % للمشروع البالغ طوله ١٤ كيلو، الى ذلك تفقد الوكيل سير العمل بمشروع بناء ١٨ صف دراسي دورين لثانوية عيديد للبنات بتريم وتبلغ كلفته ٧٢٨ ألف و ٤٦٤ دولار على مساحة الفان و ٢٣٠ متر مربع ، وبلغت نسبة الانجاز فيه ٣٥ % .

و زار الكثيري المبنى الجديد لادارة التربية والتعليم بمديرية تريم ، معلنا استعداد السلطة المحلية اعادة ترميم مباني السكن الداخلي بثانوية تريم للاستفادة منها كمجمع تربوي اكاديمي يضم معهد مهني و فني وكلية للبنات بهدف تخفيف عبء انتقال الطلاب الى مركز المديرية و تشجيع الفتاة على مواصلة تعليمها الجامعي .