مدير عام تريم يدشن تسليم مشروع بناء مدرسة المطار للتعليم الأساسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

دشت مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي المستشار القانوني خالد عوض هويدي، اليوم الثلاثاء، تسليم مشروع بناء 18 فصل مع مرافق مدرسة المطار للتعليم الأساسي بتريم.



وخلال التدشين أوضح المدير العام المستشار القانوني خالد هويدي بأن مشروع مدرسة المطار للتعليم الأساسي يأتي في إطار اهتمام السلطة المحلية بالوادي والصحراء بالتعليم.. مبشراً ومهنئاً أهالي منطقة المطار بهذا الإنجاز الذي طال انتظاره.

بدوره أكد مقاول المشروع يحيى محسن الحديقي بأن العمل في مشروع مدرسة المطار للتعليم الأساسي بتريم سيبدأ من الاسبوع القادم بحيث أن العمل سيستمر دون انقطاع.

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وأضاف الحديقي بأن المدة المقررة لإنجاز المشروع والتي تم الإتفاق عليها أثناء فتح المظاريف بديوان الوكيل هي 18 شهر أي بمعدل سنة ونصف آملا أن تسير أعمال المشروع حسب الخطة الاستراتيجية المعد تنفيذها.

الجدير بالذكر أن مناقصة مشروع مدرسة المطار للتعليم الأساسي بتريم جاءت ضمن 27 مشروعا من مشاريع التنمية الممولة من حصة وادي حضرموت من مبيعات النفط بتوجيهات وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء.

حضر التدشين المهندس محمد عوض هادي الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية تريم والمهندس فائز الزعبي مدير الإدارة الفنية بديوان الوكيل والمهندس سالم سعيد بكير مدير إدارة المشاريع بمكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء والأستاذ علي سالم سويدان رئيس قسم التعليم العام بمكتب التربية والتعليم بتريم والأستاذ سعيد عبيد ربيحان رئيس لجنة المستفيدين بمنطقة المطار عضو المجلس المحلي والأستاذ صالح كرامه علوا عاقل حارة المطار والنويدرة والمهندس خالد باغريب مشرف المشروع وعدد من المهتمين من أهالي منطقة المطار.