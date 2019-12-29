بدء ورشة عمل لإعداد إطار منظومة بناء قدرات للسلطة المحلية في المكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المكـلا بدأت بمدينة المكلا ورشة العمل لإعداد إطار منظومة بناء قدرات للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالتعاون مع مشروع دعم الاستقرار في اليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتهدف الورشة التي تستمر يومين الى تعزيز مستوى الأداء المؤسسي للوحدات والهياكل التنظيمية للسلطة المحلية، وترسّيخ مبدأ الشراكة بين الإدارة العامة لبحوث التنمية فيها بمشاركة مدراء عموم المديريات بساحل حضرموت وبعض مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء الإدارات بالمكاتب بديوان حضرموت الإدارية والتدريب مع مختلف الجهات المعنية، والخروج بإطار لإنشاء منظومة لبناء القدرات.

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