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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو" مدمنة الجنس ... السعودية هند القحطاني تثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ... كل جسمي طبيعي

عادت مشهورة مواقع التواصل السعودية هند القحطاني لإثارة الجدل من جديد بفيديو خاطبت فيه متابعيها وردت على أسئلتهم، بعد الضجة التي أحدثتها بمقاطع رقصها المثيرة.

وفي فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات كشفت هند القحطاني عن عمرها الحقيقي لأول مرة، كما تفاخرت بعدم إجرائها أي عمليات تجميل وأن جسدها كله طبيعي، حسب وصفها.

جديد اب برس :

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وقالت: “وصلني إيميل قبل شوية واحد يقول أحبك يا ماما هند، وهو عمره 29 سنة ويقول لي ماما، يعني ايش شايفني أنا؟، وفي أحدهم مطلع عني إشاعة في تويتر أني في منتصف الأربعينات، وهذه كذبة”.

وأضافت القحطاني “أنا ما أحب أتكلم في هذه المواضيع لأنها سخيفة، لكن خلاص زودتوها، أنا مواليد عام 84 ميلادي وتزوجت وعمري 18 سنة وولدت معاذ وعمري 19 وعمره هو الآن 17 سنة، فأنا عمري 36 سنة”.



وتابعت القحطاني “ياليت أنا أكون في منتصف الأربعينات وهذا شكلي وهذه بشرتي، خاصة أني عمري ماسويت فيلر أو بوتكس ولا أي عملية تجميل، كلي طبيعية”.