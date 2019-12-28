شاهد.. "مدمنة الجنس" السعودية هند القحطاني تتصدر “تويتر” بعد فيديو خطف وتعذيب شاب باكستاني .. ما علاقتها به؟

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عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني السعوديين الذين انتقدوها بعد حادثة خطف واعتداء شاب وتعذيبه في السعودية .

وظهرت هند القحطاني في وهي تتحدث عن الشاب الباكستاني الذي ادعى ان “امه قحطانية” وقالت انها ضد هذا “الفعل المجرم”.

لكن ما اغضب “هند” هو ان البعض حرض ضدها بأن القبيلة يجب تتعامل معها كما تعامل البعض ضد الشاب الباكستاني.

وتوعدت بإرسال التغريدات التي حرّضت عليها للجهات الأمنية.

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وكانت حادثة اختطاف شاب وتعذيبه على أيدي مجموعة من الشبان في السعودية أشعلت جدلاً وغضباً واسعين بمواقع التواصل.

ولم يكتفِ الخاطفون بتعذيب الشاب والاعتداء عليه والدّوس عليه بأقدامهم، بل قاموا بتوثيق فعلتهم بالفيديو.

ويعود السبب في ذلك وفق ما تابعت “وطن”، إلى ظهور المجني عليه في فيديو تم تداوله بمواقع التواصل، وهو يقول إنه باكستاني من “أم قحطانية”، وتهديده بقتل شخص معين.

وتصدرهاشتاغ #خطف_شاب_في_ابها موقع تويتر بالسعودية، إذ أبدى المغرّدون غضبهم مما تعرّض له الشاب من إعتداء وحشيّ وطالبوا الجهات الامنية بمحاسبة الجناة.





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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.