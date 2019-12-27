المكلا: البحسني يدشن الحملة العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة قلب الأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 ديسمبر 2019

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، في مدينة المكلا، الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة نخبة من أطباء القلب بالممكلة العربية السعودية.

وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبذلها مؤسسة امراض القلب الخيرية في تنظيمها لحملات جراحة امراض القلب المجانية والتي يستفيد منها المرضى في حضرموت وبقية محافظات الجمهورية وتخفف عنهم معاناة المرض ومشقة السفر إلى الخارج للعلاج وتعفيهم من التكاليف المالية الكبيرة.

واشار المحافظ البحسني، إلى أن حضرموت ومدينة المكلا تفتخر بإستضافة هذه المخيمات الطبية النوعية والهامة، مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتسيير عمل الحملة كما هو الحال في كل الحملات الأربع التي سبقت هذه الحملة.

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وتقدم محافظ حضرموت بالشكر الجزيل لمملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ولكل العاملين في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب ومؤسسة أمراض القلب الخيرية وللأطباء السعودين واليمنين العاملين بالحملة ولكل من ساهم في تحقيق حلم مرضى القلب بالعلاج داخل وطنهم على أيدى أطباء على مستوى عالٍ من التخصص والخبرة والإحترافية.

من جانبهم أوضح رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد عوض باشعيب ورئيس الفريق الطبي للحملة الخامسة الدكتور عمر التميمي، بأن الحملة التطوعية العلاجية الخامسة لقسطرة وجراحة القلب للأطفال ستجري 90 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال من كافة محافظات الجمهورية اليمنية، وستبدأ إجراء العمليات ابتداء من تاريخ هذا اليوم 27 ديسمبر 2019م وحتى الـ3 من شهر يناير 2020م.

حضر الافتتاح مدير مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب الدكتور عبدالناصر منيباري، وممثلين عن قوات التحالف العربي في حضرموت.

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