

شكرا لقرائتكم خبر عن "مدمنة الجنس" السعودية هند القحطاني تضرب من جديد بفيديو تظهر فيه “شبه عارية” بعد فيديوهات الرقص “الساخنة”! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - استمراراً للجدل الذي تثيره، تواصل السعودية “المهووسة بالجنس والمثلية” هند القحطاني نشر فيديوهاتٍ خاصة ومثيرة تستفزّ بها المتابعين.

فبعد فيديوهات الرقص “الساخنة” مؤخراً، نشرت “القحطاني” فيديو جديد بفستان أسود قصير “شبه عاري” كشف مفاتنها، وهي تستعرض أمام الكاميرا قوامها.

كانت هند القحطاني ردّت بطريقةٍ ساخرة على فيديو الرقص الأخير الذي نشرته وظهرت فيه وهي ترقص مستعرضةً مؤخرتها وصدرها بطريقةٍ مثيرة، وأشعل موجة غضب ضدّها .

اقرأ/ي أيضاً: السعودية هند القحطاني ترّد على منتقدي رقصها بفيديو أكثر سخونة وإثارة من الأول!

وعبر حسابها في “سناب شات”، كتب هند القحطاني تقول: “أقدم شديد الأسف وبالغ الإعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم وحرف أبناءكم وشوّه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها، إذ أنني انتمي لكم وأُمثلكم، لذلك في السنابات القادمة أوجّه لكم مقطع يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وادمع عيناي”، لتنشر فيديو رقص جديد أكثر “سخونة” من الأول.

Advertisements

وكانت هند القحطاني قد خرجت في مقطع فيديو من قبل توجه رسالة للرجال السعوديين بالتخلي عن نظرتهم للمرأة مهما ارتدت من ملابس قصيرة أو مكشوفة.

وسبق أن تعرضت هند القحطاني لهجوم واسع بعد بثها فيديو تعلن فيه عن ميولها الجنسية الشاذة ودعمها للمثلية.

وقالت إنها تتضامن مع المثليين لكون الميول الجنسية حرية شخصية لا تقبل التدخل من الآخرين، مشيرةً لكونهم مسالمين ولا يسيئون لأحد.

وفجر هذا الفيديو غضب السعوديين الذين أعلن معظمهم تبرؤهم منها، وطالبوا الدولة بإسقاط الجنسية عنها حتى لا تسيء للمملكة.

كما وسبق أن تسببت السعودية ” هند القحطاني ” في إثارة موجة كبيرة، من الانتقادات اللاذعة من السعوديين بعد ظهورها في بث فيديو مباشر على (سناب شات)، وهي تجاهر بإفطارها في رمضان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مدمنة الجنس" السعودية هند القحطاني تضرب من جديد بفيديو تظهر فيه “شبه عارية” بعد فيديوهات الرقص “الساخنة”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.