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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القبض على عصابة تسرق أموال عملاء المصارف في المكلا
الخميس 26 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
تمكنت فرق إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة مدينة روكب من الإطاحة بتنظيم يمتهن الترصد لعملاء البنوك والمصارف وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ نقدية.
وقال مدير أمن شرطة منطقة روكب النقيب/وسيم التميمي أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على عناصر التنظيم العصابي وعددهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين ٢٥-٣٥سنه من محافظة أب.
وذكر النقيب التميمي أن التنظيم يستخدم سياره فوكسي بيضاء يقومون بمراقبة المواطنين أثناء دخولهم محلات الصرافة ومتابعة تحركاتهم إلى نقطة خروج المواطن من سيارته ؛يقومون بعدها بسرعة واحترافية بكسر زجاج السيارة ونهب الأموال من داخل تلك السيارة والهروب من موقع الجريمة.
وعثر بحوزتهم على أدوات حادة تستخدم لكسر زجاج المركبات حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.
وتأتي هذه العملية مع نهاية العام الميلادي ٢٠١٩ لترسل رسالة إلى كل ضعاف النفوس أن الأجهزة الأمنية على يقظة عالية لحماية المواطن والوطن.
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