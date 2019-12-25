- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكثر من 1600 إصابة بوباء H1N1 في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير H1N1 في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي خلال شهر ديسمبر الجاري.
وقال وزير الصحة في حكومة جماعة الحوثي (غير المعترف بها) في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام حوثية إنه تم تسجيل ألف و600 حالة اشتباه بالأنفلونزا منها 48 حالة وفاة، بينها 8 حالات فقط مؤكد إصابتها بإنفلونزا H1N1، وهي أرقام يكذبها أطباء يتابعون الوباء.
وتؤكد مصادر متطابقة أن عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير H1N1 في مدينة صنعاء أكثر مما أعلنت عنه جماعة الحوثي بكثير، مؤكدة أن هناك انتشارًا للمرض في صنعاء في ظل عجز واضحٍ من قبل الجهات الصحية الحوثية لمواجهة المرض.
ووفق أطباء فإن أعراض إنفلونزا الخنازير تتشابه مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى التي يُمكن أن تشمل: الحمى (لكن ليس بصفة دائمة) مثل السعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف واحمرار العينين وآلام الجسم والصداع والإسهال.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 1600 إصابة بوباء H1N1 في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.