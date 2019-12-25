أكثر من 1600 إصابة بوباء H1N1 في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

ارتفع عدد حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير H1N1 في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي خلال شهر ديسمبر الجاري.



وقال وزير الصحة في حكومة جماعة الحوثي (غير المعترف بها) في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام حوثية إنه تم تسجيل ألف و600 حالة اشتباه بالأنفلونزا منها 48 حالة وفاة، بينها 8 حالات فقط مؤكد إصابتها بإنفلونزا H1N1، وهي أرقام يكذبها أطباء يتابعون الوباء.

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وتؤكد مصادر متطابقة أن عدد الوفيات بإنفلونزا الخنازير H1N1 في مدينة صنعاء أكثر مما أعلنت عنه جماعة الحوثي بكثير، مؤكدة أن هناك انتشارًا للمرض في صنعاء في ظل عجز واضحٍ من قبل الجهات الصحية الحوثية لمواجهة المرض.

ووفق أطباء فإن أعراض إنفلونزا الخنازير تتشابه مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى التي يُمكن أن تشمل: الحمى (لكن ليس بصفة دائمة) مثل السعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف واحمرار العينين وآلام الجسم والصداع والإسهال.