شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخ الخليج... زوجة امير قطر تفاجئ كل اميرات الخليج بظهور مفاجئ بدون مكياج (شاهد 3 صور نادرة + فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الشيخة جواهر زوجة امير قطر الشيخ تميم ، بزيارة ميدانية للفعاليات المقامة في درب الساعي لهذا العام .

كما زارت الشيخة جواهر مقر قناة الريان التي اجرت معها لقاءخاص بهذة المناسبة .

وتعرف الشيخة جواهر بأنها قليلة الظهور على وسائل الاعلام ، وكان ظهورها في فعاليات دب الساعي بشكل مفاجئ محل اهتمام وسائل الاعلام القطرية المختلفه.

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واعتبر مراقبون قطريون ان حرم امير البلاد الشيخ تمام قد تغيرت ملامحها بشكل واضح ، حيث كانت في اخر ظهور لها قبل عام تقريبا ، كان يبدو على ملامحها الشباب والحيوية ، عكس ظهورها في هذة المرة ، والذي بدت فيه وقد غزاها الشيب وبدأت التجاعيد بحجز مقاعدها في بشرة وجهها .



فيما اعتبر اخرون ان ظهور الشيخة جواهر هذة المرة كان وهي بدون اي مكياج عكس المرات السابقة ، وهو ما كشف عن عمرها وشكلها الحقيقي .

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