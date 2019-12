وضعت يدها على ركبته وضحكت بشكل هستيري.. “شاهد” زوجة رياض محرز تسهر مع بطل العالم للملاكمة بملهى ليلي

عدن - ياسمين التهامي - ذكر تقرير صحفي بريطاني أن ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، شوهدت في أحد النوادي الليلية بلندن برفقة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن ريتا البالغة 26 عاما، شوهدت الجمعة الماضية في العاصمة لندن في ملهى ليلي يسمى “تاب”، جالسة مع الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل حسب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF.

جديد "الخليج 365"

Wife of Man City star Riyad Mahrez spotted flirting with boxing ace Anthony Joshua in nightclub https://t.co/VXkOdCqYk6 — The Sun (@TheSun) December 22, 2019

The Sun✔@TheSun

Wife of Man City star Riyad Mahrez spotted flirting with boxing ace Anthony Joshua in nightclub https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/10603174/anthony-joshua-riyad-mahrez-wife-flirt/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunmaintwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1577000665 …

BOXER Anthony Joshua enjoyed a secret late-night flirtation with Rita Mahrez, wife of Man City ace Riyad. Model and singer Rita, 26, was seen with her hand on the world heavyweight champ’s knee at …thesun.co.uk

٣١

Wife of Man City star Riyad Mahrez spotted flirting with boxing ace Anthony Joshua in nightclub https://t.co/VXkOdCqYk6 — The Sun (@TheSun) December 22, 2019

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

مشاهدة تغريدات The Sun الأخرى