شكرا لقرائتكم خبر عن وضعت يدها على ركبته وضحكت بشكل هستيري.. “شاهد” زوجة رياض محرز تسهر مع بطل العالم للملاكمة بملهى ليلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر تقرير صحفي بريطاني أن ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، شوهدت في أحد النوادي الليلية بلندن برفقة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا.

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن ريتا البالغة 26 عاما، شوهدت الجمعة الماضية في العاصمة لندن في ملهى ليلي يسمى “تاب”، جالسة مع الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم للوزن الثقيل حسب الرابطة العالمية للملاكمة WBA، ومنظمة الملاكمة العالمية WBO، والاتحاد الدولي للملاكمة IBF.

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Wife of Man City star Riyad Mahrez spotted flirting with boxing ace Anthony Joshua in nightclub https://t.co/VXkOdCqYk6 — The Sun (@TheSun) December 22, 2019 "> The Sun✔@TheSun Wife of Man City star Riyad Mahrez spotted flirting with boxing ace Anthony Joshua in nightclub https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/10603174/anthony-joshua-riyad-mahrez-wife-flirt/?utm_medium=Social&utm_campaign=sunmaintwitter&utm_source=Twitter#Echobox=1577000665 … BOXER Anthony Joshua enjoyed a secret late-night flirtation with Rita Mahrez, wife of Man City ace Riyad. Model and singer Rita, 26, was seen with her hand on the world heavyweight champ’s knee at …thesun.co.uk ٣١ Wife of Man City star Riyad Mahrez spotted flirting with boxing ace Anthony Joshua in nightclub https://t.co/VXkOdCqYk6 — The Sun (@TheSun) December 22, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات The Sun الأخرى

وروت الصحيفة عن أحد الموظفين في الملهى قوله إن ريتا اصطدمت بجوشوا لحظة مغادرتها الملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له إلى طاولته المحجوزة في مكان مخصص للشخصيات الهامة.

وأضاف الموظف أنهما كانا يجلسان في جو من الضحك والمرح، وأمضيا الكثير من الوقت معا، وكانت ريتا تضع يدها على ركبة جوشوا.

Жена Мареза флиртовала с Джошуа в ночном клубе. Рита побаловала боксера не только приятной беседой 😳 🔞



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وذكرت الصحيفة أن صاحب الملهى قام بإخبار جوشوا بأن ريتا هي زوجة النجم الجزائري، ليظهر الشعور بالإحراج على الملاكم ويعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما. وغادر الثنائي الملهى في تمام الساعة الثالثة فجرا في سيارتين منفصلتين.

وذكرت الصحيفة أن صاحب الملهى قام بإخبار جوشوا بأن ريتا هي زوجة النجم الجزائري، ليظهر الشعور بالإحراج على الملاكم ويعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر قبل أن ينسحب تماما. وغادر الثنائي الملهى في تمام الساعة الثالثة فجرا في سيارتين منفصلتين.

وذكرت الصحيفة أن محرز وريتا يعيشان بشكل منفصل منذ فترة على بعد 200 ميل عن بعضهما.

وفي مطلع الشهر الماضي نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية خبرا مفاده أن جوهال شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر، و”كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية” حسب ما أفادت به مصادر للصحيفة.

جدير بالذكر أن ريتا، بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.