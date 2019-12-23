شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : ضرب على الأرداف وممارسة الرذيلة بشكل جماعي ... فيصل القاسم يصدم تركي ال الشيخ بـ فيديو فاضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي السوري فيصل القاسم على احتفالات ميدل بيست المثيرة للجدل في موسم الرياض.

وانتشرت مقاطع فيديو مثيرة للجدل لرقص وتحرش فضلا على ضرب فتاة على أردافها ضمن موسم الرياض.

وعلق "القاسم" على خبر يتناول الواقعة قائلا: منافسة على زعامة العالم الإسلامي.. ومحاولات حثيثة لمنافسة لاس فيجاس!.. ماذا يريدون تماماً؟

جديد "الخليج 365"

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و انتشرت عدة مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر رقصات وضرب على الأرداف لفتاة داخل احتفالات ميدل بيست بالرياض.

وأثارت الفعاليات بالعاصمة السعودية الرياض، موجة واسعة من الجدل بين مغردي موقع التواصل الاجتماعي.

نشطاء ومدونون تداولوا عدة مقاطع فيديو تم تصويرها خلال الفعاليات ،والتي تظهر تحرش بعض الشباب بالفتيات أثناء الاحتفالات.

ويظهر مقطع فيديو قيام أحد الأشخاص بضرب فتاة على أردافها ، حيث كانت ترقص بجواره، وسط أصوات الموسيقى الصاخبة.

كما يظهر مقطع فيديو آخر عددا من الشباب وهم يرقصون، حيث يقوم أحدهم بحمل فتاة لا ترتدي غطاء رأس أوعباءة على أكتافه.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه المملكة، منذ تعيين المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة للترفيه موجة من الانفتاح غير المسبوقة.



وقد تم استقدام عشرات النجوم والفنانين العرب والأجانب لإقامة حفلات وفعاليات في موسم الرياض.