شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مرعب...نمر ينقضّ على شاب في حديقة الملز بالسعودية ويمزّقه!"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

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ظهر مقطع فيديو مرعب لحظة افتراس نمر لشخص داخل حديقة الملز في العاصمة السعودية الرياض.

ووفقاً لمصادر سعودية فإن الشخص الظاهر في المقطع “وافد سوداني”.

وذكرت المصادر ان الوافد زار الحديقة صباح السبت، ونجح في اخفاء حبل عن افراد الأمن بالحديقة حتى وصل لقفص النمر حيث قام بربط الحبل النزول، غير أن الحبل انقطع به ما مكن النمر من الهجوم عليه وافتراسه.

وتبين أنه تم نقله الى مستشفى في حالةٍ خطرة,