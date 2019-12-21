المكلا: فريق جيولوجي يقييم المعادن الطينية الداخلة في صناعة الطوب الاحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

قام الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت، بالنزول الميداني مع شركة الماس المحدودة، الى منطقة المعابر، وذلك لدراسة وتقييم المعادن الطينية بمديرية حجر غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت .

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حيث تم تحديد ومتابعة إنتشار تواجد المعادن الطينية ضمن مكون الحرشيات ويتصف المكون بالتتابع المتبادل للطبقات الطينية ذات الألوان المتعددة وتحمل مواصفات المعادن الطينية المتنوعة والداخلة في صناعة الطوب الاحمر والصناعات التحويلية المتعددة التي تكون المعادن الطينية هي الأساسية والتي تتجاوز العشرون او اكثر من الصناعات ، واخذت البيانات الحقلية والقياسات ، ومتابعة اتنشار المعادن الطينية وامتداد المكاشف ، وقد لوحظ الخام متكشف ، وينتشر بصوره واسعة بمنطقة الدراسة بهيئة طبقات تتجاوز سبعون متر ارتفاعا و اكثر من كيلو امتداد .

وتم دراسة وتقييم الخام ، وذلك حسب المعايير الجيولوجية الدولية المتبعة ، واخذت عينات تمثيلية ولاجراء الاختبارات الكيميائية و الاختبارات النصف صناعية .