شكرا لقرائتكم خبر عن ارتدت فستان أظهر مفاتنها.. “شاهد” عبير صبري تتبادل “القبلات الحارة” مع زوجها أمام عدسات المصورين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فجرت الفنانة المصرية، عبير صبري، جدلاً واسعاً، خلال ظهورها في حفل #نايل_دراما والذى حضره عدد كبير من الفنانين والفنانات.
وأشعلت عبير صبرى السوشيال ميديا بإطلالتها الجريئة مع زوجها فضلا عن القبلات التي تبادلها زوجها معها على السجادة الحمراء والتى أثارت جدلا واسعا.
جديد "الخليج 365"
وتشارك حاليا الفنانة عبير صبرى في مسلسل “البيت الكبير” والذى ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.
المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، ومن المقرر عرضه خارج موسم رمضان.
وتقوم عبير صبرى بتصوير دورها فى فيلم “2 طلعت حرب” الذى يشارك فى بطولته عمرو سعد وياسمين الخطيب وتاليف واخراج مجدى احمد على.
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