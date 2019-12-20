شاهد "فيديو " تقشعر له الابدان ...شاب يحترق في صنعاء امام اصدقائه وسط ذهول صادم ومفزع

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، إن شخصاً أحرق نفسه، أمس الخميس، في منطقة قاع اليهود وسط العاصمة.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الشخص أقدم على إحراق نفسه؛ بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية التي يمر بها نظراً لتوقف راتبه منذ ثلاث سنوات.

وتعد هذه ثالث حالة تشهدها العاصمة صنعاء في ظل تزايد الظلم والبطش الذي تمارسه المليشيات الحوثية بحق المواطنين ورفضها دفع رواتب الموظفين منذ سنوات ما أسهم في ارتفاع حالات الفقر والمجاعة.

ففي نهاية نوفمبر الماضي أقدم مواطن على إحراق نفسه، في حي حدة بالعاصمة صنعاء، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها أسرته، وذلك بعد أسبوع من وفاة جمال الضبيبي متأثراً بحروق، بعد أن أقدم على إحراق نفسه أمام رئاسة الجمهورية احتجاجاً على عدم إنصافه من عصابة حوثية نهبت أرضيته.

وتزايدت حالة السخط المجتمعي تجاه مليشيات الحوثي وقياداتها التي تمارس النهب والسلب والإثراء وبناء العقارات وشراء الأراضي، في وقت يعاني فيه المواطنون من الفقر المدقع والمجاعة.

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