عـــــــاجل : رئيس عربي يفاجئ الجميع ويكشف عن حرب طاحنة ستشهدها اليمن وهذه اطرافها ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements كالات قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك حربا طاحنة ستشهدها اليمن ودولتين عربيتين آخريتين بعد انتهاء الحرب الحالية وأوضح سعيد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الحلفاء سيتواجهون في حرب مباشرة بعد انتهاء الحرب في اليمن ودول أخرى تجري فيها الحرب حاليا وأشار إلى أنه بعد انتهاء الحرب في اليمن وسوريا وليبيا ستندلع حرب مباشرة بين الحلفاء دون الإشارة إلى دول بعينها وقال هذا ليس تنبأ بل شواهد التاريخ كثيرة الحروب تفرز واقعا جديدا والتخلص من تركة التحالفات وآثار الحرب وشروطها وأعبائها يحتاج تنازلات كثيرة وغالبا لا تحسم إلا بالحرب The post رئيس عربي يفاجئ الجميع ويكشف عن حرب طاحنة ستشهدها اليمن وهذه اطرافها appeared first on الحياة اليمنية فضاء يتسع للجميع



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