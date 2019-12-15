شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان..طبول الحرب تقرع والامارات تدق ساعة الصفر وتفتحم قبل قليل محافظة شبوة بـــ40 مدرعة ومعها قوة ضاربة..ومحافظ شبوة وشيوخ القبائل يتوعدونهم بدفنهم احياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..طبول الحرب تقرع والامارات تدق ساعة الصفر وتفتحم قبل قليل محافظة شبوة بـــ40 مدرعة ومعها قوة ضاربة..ومحافظ شبوة وشيوخ القبائل يتوعدونهم بدفنهم احياء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..طبول الحرب تقرع والامارات تدق ساعة الصفر وتفتحم قبل قليل محافظة شبوة بـــ40 مدرعة ومعها قوة ضاربة..ومحافظ شبوة وشيوخ القبائل يتوعدونهم بدفنهم احياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.