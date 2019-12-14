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اعتقال الجبواني نائب مدير مكتب العمل لشؤن الشركات النفطيه بشبوه

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اليمن العربي - شبوة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

اعتقال الجبواني نائب مدير مكتب العمل لشؤن الشركات النفطيه بشبوه

الخليج 365 - شبوة

قامت قوات اللواء21 بمحافظة شبوة قبل يومين باعتقال حسين احمد حسين الجبواني نائب مدير مكتب العمل للشؤون الشركات النفطيه بمحافظة شبوة.

 

واعتقل الجبواني يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر وحسب مصادر مقربه من الجبواني ان الاعتقال جاء على خلفية تضامنه مع حراسات الشركات النفطيه ومطالبته باعطائهم كافة مستحقاتهم القانونيه , وايضا محاسبة المتسببين في قمع المعتصمين في منشاءة العقله النفطيه قبل حوالي اسبوعين وايضا مطالبته بفتح ملف تحقيق لهذه القضيه  ومحاسبة المتسببين فيها.

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والذي سبق وأن نشر  بيان من قبل الاخ حسين الجبواني يتضامن فيه مع الحرسات الأمنية في العقلة ويحمل قيادة الجيش المسؤولية عن ماحصل وأنه يعد إجراء غير قانوني.

 

حيث قال مصدر مقرب من الجبواني ان حسين الجبواني ومرافقيه قبل يومين كانوا عائدون من عتق إلى جباة وأثناء مرورهم في  في منطقة الخانق مديرية نصاب تم اطلاق  النار عليهم حيث اضطرو للرد على مصدر النيران متوقعين أنه كمين من قبل احد القبائل التي يوجد لهم ثار قبلي معها , وبعد ان توقف اطلاق النار حاصرتهم القوة وقامت باعتقالهم وتم اقتيادهم الى معسكر الشهداء ومن ثم قاموا بإطلاق سراح الموجودين مع الجبواني وعددهم ثمانية وابقاءه قيد الاعتقال حتى الحظة.

 

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