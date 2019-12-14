السعدي يتفقد استكمال التجهيزات النهائية لمقبرة امبيخة الثانية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكلا

قام المدير العام لمكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بساحل حضرموت الشيخ احمد علي السعدي، بنزول ميداني لمقبرة امبيخة الثانية والجديدة كليا للإطلاع على آخر التجهيزات النهائية وتفقد استكمال الأعمال الإنشائية والتي تم البدء فيها منذ افتتاحها في شهر شوال/ يوليو من هذا العام .

وخلال النزول تم تسليم المقبرة لمكتب الأوقاف رسميا من قبل المقاول المنفذ ومن الجهة التي دعمت وساهمت بتمكين إلارض أولا وتفضله بالتكفل بتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية منذ بدايتها وحتى استكمالها.

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الجدير بالذكر ان ارض المقبرة الجديدة تقع على مساحة كبيرة تم تخطيط وتوزيع ارضيتها الى مربعات مدافن ووضع لها معالم واضحة وزعت بشكل جيد ومتناسق يفصل بينها ممرات ( طرق) وسيعة للمشاة للحد من التزاحم والسير فوق قبور الموتى وتسمح هذه الممرات بدخول مركبات الجنائز إليها بصورة مريحة وغرفة للحراسة وغرفة لعمل خلطة القوالب بالإضافة لصالة عزاء واسعة ومسقوفة واعمدة كشافات للانارة الليلية .

وباستكمال وانجاز هذا العمل الخيري والهام والذي سيخدم اهالي وسكان مدينة المكلا وضواحيها و المقيمين عليها..

تقدم مكتب أوقاف وإرشاد ساحل حضرموت بالشكر وجزيل العرفان لتلك الأيادي البيضاء الخيرة من أبناء ورجالات وعقلاء حضرموت المخلصين والاوفياء لوطنهم واهلهم ممن تفهموا خطورة الوضع المأساوي الذي سيعانيه الأهالي والأزمة المحدقة القادمة جراء امتلاء وإغلاق المقابر ومن ثم سارعوا بما جادت به انفسهم لتدارك أزمة دق ناقوس خطرها فكانوا هم السباقون، فبهم وأمثالهم تنهض الأمم وتستقيم المجتمعات.