عاجل وهام : بشرى سارة لكل حاملي "الاقامة المميزة" هذه الميزات التي سيتمتع بها اولادك وكامل أفراد اسرتك

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عدن - ياسمين التهامي - أوضح مركز الإقامة المميزة، الحقوق والمزايا التي يتمتع بها أبناء حامل الإقامة المميزة.

وأفاد المركز، بأنه إذا كان عُمر الأولاد أقل من 21 سنة فيكونون تابعين لحامل الإقامة المميزة سواء أولاد أو فتيات.

وأشار إلى أنه إذا كان عُمر الأولاد فوق الـ21 سنة، فيكونون مرافقين لحامل الإقامة المميزة إذا كان طالبًا حتى عمر 25 سنة، وتكون الفتاة مرافقة مالم تكن متزوجة أو موظفة.

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