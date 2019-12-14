شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي: توسع حملات الحوثي للإستيلاء ونهب عقارات السكان وأراضيهم في إب https://www.elyamnelaraby.com/441995/ الجمعة 13 ديسمبر 2019إب.. الحوثية تشيع عددا من قتلاها وسط خسائر فادحة تتلقاها بمختلف الجبهات الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/441996/ بالفيديو.. المليشيا الحوثية تواصل حفر الأنفاق والخنادق في التحيتا بالحديدة الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442002/ قيادي بالمقاومة الجنوبية ل"الخليج 365": هذا أبو اليمامة الذي لا يعرفه الكثيرون الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442003/ "الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442004/ وسم #شكراً_محمد_بن_زايد يحتل صدارة قائمة ترند الإمارات الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442007/ سلسلة الخروقات الحوثية تستمر في حيس جنوب الحديدة الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442012/ المليشيا تجدد قصف الدريهمي بشكل عنيف مستهدفة المشتركة الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442014/ Advertisements مقرر الجمعية الوطنية بالانتقالي ل"الخليج 365":استشهاد ابو اليمامة فجر ثورة الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442018/ الشعلة والجلاء يتصدران بطولة الشهيد جعفر والإستقلال لكرة اليد الشاطئية بعدن الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442020/ شاهد كلمة محافظ حضرموت في حفل تكريم 19 رائداً في مجال الفن الغنائي الحضرمي الأصيل الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442021/ الجيش الوطني ينتزع سلسلة جبلية من الحوثيين في محافظة الجوف الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442024/ المليشيا تمنع فريق الصليب الأحمر من الدخول إلى الدريهمي بالحديدة الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442025/ غريفيث: انهيار اتفاق الرياض سيكون ضربة مدمرة لليمن الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442028/ شاهد.. منصة تيدكس صنعاء وومن تطلق قصص 7 نساء يمنيات الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442029/ سفير اليمن يلتقي رئيس الدائرة السياسية بوزارة الخارجية السلوفاكية الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442031/ عرف على مواعيد إقلاع وهبوط الخطوط الجوية اليمنية ليوم غدا السبت الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442033/ المليشيا الحوثية تشن قصفا مدفعيا على أحياء سكنية في حيس الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442034/ مناقشة إحياء ذكرى رحيل الشاعر الغنائي المحضار في حضرموت الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442038/ قتلى وجرحى في كمين محكم للمليشيا بالمحفد الجمعة 13 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/442039/

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