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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يستعيد السيطرة على مديرية المحفد بأبين جنوبي البلاد الجمعة 13 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 استعادت قوات الجيش الوطني، السيطرة على مديرية المحفد، فى محافظة أبين، جنوبى البلاد، من قبضة مليشيات المجلس الإنتقالي، التى لاذت بالفرار.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، أمس الخميس - أن قوات الجيش داهمت عددا من المواقع التى كان يتحصن بها عناصر تخريبية، تابعة لمليشيا المجلس الإنتقالي، عقب تنفيذها أعمال تخريبية واعتداءات على قوات الجيش فى مديرية المحفد، وضبطت قوات الجيش خلال المداهمة عددا من تلك العناصر التخريبية فى المديرية.

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