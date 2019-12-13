عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محلية وأمنية تعز تجتمعان لإزالة العشوائيات في المدينة

الجمعة 13 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

عقدت قيادة السلطة المحلية والأمنية والعسكرية صباح اليوم ،اجتماعاً ، برئاسة وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، لمناقشة وازالة العشوائيات في المدينة والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.



وفي الاجتماع الذي حضره قائد محور تعز العسكري، اللواء الركن خالد فاضل ، ورئيس نيابة الاستئناف في المحافظة، القاضي عبدالواحد منصور، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء الركن عبدالكريم الصبري، والشيخ عارف جامل ،وكيل المحافظة، ومدير عام شرطة المحافظة ،العميد منصور الاكحلي، وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية ومدراء عموم مديريات المدينة ، أكد وكيل أول المحافظة على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وازالة العشوائيات التي اصبحت تمثل خطراً على المجتمع.

واشار وكيل اول المحافظة ،الى اهمية تكاتف الجميع كلاً من موقعه ومسؤوليته، من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المدينة ونظافتها ومظهرها الجمالي ، وازالة كل العشوائيات وضبط المخالفين.

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من جانبه اكد وكيل المحافظة الشيخ عارف جامل على أن يقوم مكتب الاشغال العامة بعمل محضر شامل بكل المواقع الخاصة بالدولة والشوارع والاماكن العامة، بالتنسيق مع مدراء المديريات، ليتسنى العمل على وضع خطة شاملة لازالة تلك العشوائيات، وفق برنامج زمني محدد، يشمل كافة الشوارع والاحياء السكنية في المدينة.

وناقش اللقاء عدد من الاشكالات المتعلقة بانتشار العشوائيات بشكل عام ،خصوصا طرمبات تعبئة البترول والغاز ،والتي تشكل خطراً على المواطنين بعد انتشارها في وسط الحارات والشوارع بشكل كبير، وضرورة اتخاذ اجراءات حازمة لازالتها، تجنباً لمخاطرها مستقبلاً، بالاضافة الى ازالة البناء العشوائي المخالف للمخطط العام.

وشدد اللقاء على توجيه انذار اخير لاصحاب طرمبات البترول والغاز العشوائية، وتحديد مدة زمنية لرفعها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين ، بالتنسبق مع الجهات ذات الاختصاص.

واقر الاجتماع تشكيل لجنة من السلطة المحلية والأمنية بالتنسيق مع مدراء عموم مديريات المدينة ومكتب الاشغال والجهات ذات العلاقة، للقيام بوضع آلية مشتركة لإزالة البناء العشوائي وطرمبات البترول والغاز المخالفة، وعدد من العشوائيات المختلفة التي تشوه مظهر المدينة وتؤدي الى عرقلة حركة السير والازدحام المروري.

كما اقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية باشراف شركة النفط لفك ونقل طرمبات البترول والغاز بطريقة آمنه، كما خرج الاجتماع بعدد من التوصيات الرامية الى التعاون المشترك وبذل مزيد من الجهود والعمل على حل القضايا والاشكالات المختلفة المتعلقة بالمحافظة ، وعدم التهاون في ضبط المخالفين والمخلين بالسكينة العامة ،والعمل على كل ما من شأنه، خدمة المصلحة العامة.