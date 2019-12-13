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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست من الحوثي ولا من ايران ...صدمة كبيرة لكل اطياف الشعب السعودي بعد الاعلان رسميا من قبل السلطات السعودية عن هذه الكارثة المدمرة من دولة حليفة للسعودية

2019/12/13 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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