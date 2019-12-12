بأمر من قيادي في إب.. اختطاف خمسة أشخاص من أمام محكمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

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أمر قيادي حوثي بمحافظة إب، باختطاف خمسة من أبناء المحافظة.



وأوضحت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي وبتوجيهات من القيادي الحوثي "صادق غراب" قائد معسكر الأمن العام، اختطفت خمسة من أبناء محافظة إب من أمام محكمة غرب إب.

وذكرت مصادر تؤكد أن المختطفين هم : سليمان عبدالحميد الشبيبي، وعبدالله مطيع الشبيبي، وعامر مسعد الازرقي ، وحسين صالح المبارزي ، وحافظ الشبيبي.