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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بأمر من قيادي في إب.. اختطاف خمسة أشخاص من أمام محكمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
أمر قيادي حوثي بمحافظة إب، باختطاف خمسة من أبناء المحافظة.
وأوضحت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي وبتوجيهات من القيادي الحوثي "صادق غراب" قائد معسكر الأمن العام، اختطفت خمسة من أبناء محافظة إب من أمام محكمة غرب إب.
وذكرت مصادر تؤكد أن المختطفين هم : سليمان عبدالحميد الشبيبي، وعبدالله مطيع الشبيبي، وعامر مسعد الازرقي ، وحسين صالح المبارزي ، وحافظ الشبيبي.
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