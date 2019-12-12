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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. المليشيا تشيع عددا من قتلاها في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن مليشيا الحوثي الإنقلابية شيعت عددا من قتلاها بالمحافظة.
ويأتي هذا بعد يوم من تشيع أربعة قتلى ليرتفع عدد القتلى إلى تسعة أشخاص بعدد من مديريات المحافظة خلال يومين، والذين لقوا حتفهم بنيران قوات الجيش بجبهة الفاخر بمحافظة الضالع.
وبحسب المصادر، فإن "من بين صرعى المليشيا الحوثية والذين تم تشيعهم في إب، عمر صالح الحجيلي مديرية الرضمة، مصلح مقبل المعيضي مديرية الظهار، محمد عبدالله صالح الغبسي بمديرية يريم.
كما شيعت المليشيا قبلها "أسامة علي عياش وسالم سعيد الحريبي وحمزة أحمد أبو أصبع"، في ظل خسائر بشرية كبيرة تتلقاها المليشيا الحوثية بمختلف جبهات القتال.
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