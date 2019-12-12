مواطن يقتل نجله بسبب غيابه عن المدرسة بإب وانفجار مجهول المصدر 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن أحد المواطنين قتل نجله بسب غيابه عن المدرسة فيما سمع دوي انفجار عنيف مجهول المصدر.

Advertisements وقالت المصادر، إن مواطنا أقدم على قتل نجله "عبدالحكيم ع ز ن" بمدينة إب بسبب غيابه عن المدرسة. وعقب ذلك دخل الأب مرحلة انهيار نفسي بعد مفارقة نجله الحياة،. ويأتي هذا في ظل انتشار السلاح والفوضى الأمنية العارمة التي تشهدها المحافظة. كما سمع سكان محليون دوي انفجار عنيف عند طلعة "المعقبة" بحارة "حول جرجرة" بمنطقة الشعاب بمديرية المشنة وسط فلتان أمني تشهدها مدينة إب

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