رابطة حقوقية ترصد 148 حالة اختطاف للنساء من قبل الحوثيين منذ مطلع 2018

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

كشفت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً عن توثيقها 148 حالة اختطاف للنساء من قبل مليشيا الحوثي منذ مطلع 2018 وحتى تاريخ إعلان التقرير.

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وقالت الرابطة في تقرير لها أطلقته تزامنا مع حملة ال١٦ يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة أنها رصدت "148"حالة اختطاف لنساء قامت بها جماعة الحوثي، "11" حالة من بينها موثقة.

وأوضح التقرير أن تعددت أسباب اختطافهن ما بين التظاهر للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، أو بسبب مخالفة الرأي والانتماء السياسي، أو التنقل بين المحافظات.

وأضافت الرابطة أن النساء المختطفات تعرضن للعنف اللفظي والتهديد بالاعتداء الجنسي عليهن، كما تعرضت بعضهن للعنف الجسدي، مع حرمانهن من التواصل مع ذويهن.

ووفقا للتقرير أن محافظة الحديدة سجلت أعلى نسبة للانتهاكات التي تقع على النساء من قبل مليشيا الحوثي.