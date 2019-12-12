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شاهد.. صدمة كبرى لنجمة كويتية بعد توجيه لها هذا السؤال المحرج!!

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عدن - ياسمين التهامي - #أوّل نيوز@Awwalkwt

#بيبي_عبدالمحسن تناقش المشاكل الزوجية عبر الإنترنت وجاءتها أغرب مشكلة في فقرتها! | أوّل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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