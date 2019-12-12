شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صدمة كبرى لنجمة كويتية بعد توجيه لها هذا السؤال المحرج!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #أوّل نيوز@Awwalkwt #بيبي_عبدالمحسن تناقش المشاكل الزوجية عبر الإنترنت وجاءتها أغرب مشكلة في فقرتها! | أوّل #بيبي_عبدالمحسن تناقش المشاكل الزوجية عبر الإنترنت وجاءتها أغرب مشكلة في فقرتها! | أوّل pic.twitter.com/igr359XSso Advertisements — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) December 11, 2019 ٣٠ #بيبي_عبدالمحسن تناقش المشاكل الزوجية عبر الإنترنت وجاءتها أغرب مشكلة في فقرتها! | أوّل pic.twitter.com/igr359XSso — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) December 11, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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