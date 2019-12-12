تعرف على أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء رصد “الخليج 365” آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الخميس 12ديسمبر 2019م، والتي جاءت على النحو التالي:

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي الذهب عيار 24 280.2. 27 ريالًا 47.86 $ Advertisements الذهب عيار 22 25.005.09 ريالًا 43.87$ الذهب عيار 21 23.871.6 ريالات 41.88 $ الذهب عيار 18 20.475.03 ريالاً 35.89$ أوقية الذهب 848.160 ريالًا 1.488 $ كيلو الذهب 27.279.63 ريالًا 47.859 $

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