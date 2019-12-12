شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : احمد علي عبدالله صالح يفاجئ الجميع ويبداء اول خطوات الانتقام لوالده وتقدم بهذا الطلب العاجل لولي العهد "الامير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بنجل الرئيس السابق احمد علي في العاصمة الاماراتية ابو ظبي . ونقل موقع عناوين بوست عن مصادر سياسية مطلعة ان نجل الرئيس اليمني السابق التقى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان على هامش لقاء الاخير بولي العهد الاماراتي محمد بن زايد . جديد "الخليج 365" Advertisements واشار المصدر ان الامير محمد بن سلمان ناقش مع العميد احمد علي سبل انهاء حرب اليمن واستئناف العملية السياسية في اليمن وانهاء المشروع الفارسي في اليمن. واعتبرت مصادر، أن هذا أول رد انتقامي رسمي من أحمد علي وبداية فعلية للثأر من الحوثيين الذين قتلوا والده في ديسمبر قبل الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : احمد علي عبدالله صالح يفاجئ الجميع ويبداء اول خطوات الانتقام لوالده وتقدم بهذا الطلب العاجل لولي العهد "الامير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.