شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة وفاة شخص من إطار سيارة متطاير أصابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، لحظة وفاة رجل بسبب تطاير إطار مركبة ناحيته في حي الشرائع بمكة المكرمة. وكان الرجل واقفًا داخل مغسلة سيارات، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة يتجه ناحيته، حتى يسقط قتيلًا على الفور. جديد "الخليج 365" Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لحظة وفاة شخص من إطار سيارة متطاير أصابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.