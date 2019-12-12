شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تناول 6 حبات من الموز قبل العلاقة الحميمة وشاهد ما الذي يحدث..لن تصدق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أسفرت دراسة حديثة قام بها أخصائيو التغذية بفرنسا وألمانيا، أن مركبات الموز تساعد على الاسترخاء البدني والمعوي، الأمر الذي يزيد من تركيز الرجل عند ممارسة الجنس.

وحسب مضمون الدراسة التي أجريت، على 148 متطوعا من الرجال في ألمانيا وفرنسا، وامتدت على طوال 4 أشهر، تناولوا ما يعادل أربع إلى ست موزات مع عصير يفضلونه حسب رغباتهم، قبل ممارسة الجنس وفي أوقات مختلفة.

جديد الخليج 365:

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وأتبثت التجارب، أن مزيج العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في الموز، يجعل منه فياجرا طبيعية تزيد القوة الجنسية والعاطفية، وتقوي مشاعر الحب”.

ومن جهتهم، قال المتطوعون إنهم “بعد تناول الموز مارسوا الحب، بقدرة تختلف كليًا عما هو معتاد لديهم سابقًا”. ومن الناحية العلمية، قال الأطباء إن مزيج العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في الموز، مثل البوتاسيوم وفيتاميني (سي) و(ب6) وحمض الفوليك، يجعل منه فياجرا طبيعية، تزيد القوة الجنسية والعاطفية، وتقوي مشاعر الحب”.

وأوضح الخبراء أن الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، تمثل أهم أنواع الأطعمة التي تحارب العجز الجنسي وضعف القوة عند الرجال، كونها غنية بالألياف الغذائية، والمواد المضاد للأكسدة، التي تحمي الخلايا من المرض. تجدر الإشارة إلى أن الدراسات أتبثت، أن الخيار والجزر والتفاح والأفوكادو والفلفل الأحمر والشوكولا والتين والزنجبيل والعنب والثوم والعسل والمكسرات والسبانخ والطماطم، إضافة إلى الموز، تشكل أفضل مائدة لعشاء رومانسي يمكن أن يستمتع به الزوجان.