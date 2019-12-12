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الهجرة الدولية تكشف عدد النازحين في اليمن منذ بداية العام الجاري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019

الهجرة الدولية تكشف عدد النازحين في اليمن منذ بداية العام الجاري

الخليج 365 - متابعات

كشفت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، عدد النازحين الذين تشردوا في اليمن منذ بداية العام الجاري، بفعل الحرب التي اشعلتها مليشيا الكهنوت الحوثية في البلاد منذ خمسة أعوام.

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وفي تدوينة قصيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت المنظمة إنه : "‏منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393,000  يمني، بسبب الصراع في الغالب".

وذكرت العفو الدولية أنها تعمل "بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئٍ  خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم".

جدير بالذكر أن مليشيا الكهنوت الإرهابية عمدت إلى تهجير آلاف السكان قسرًا من منازلهم، التي اتخذتها حاميات عسكرية لها، وتسببت عن طريق القصف ونشر الالغام والاستهداف المباشر بنزوح أعداد أخرى نحو المجهول.

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