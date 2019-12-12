- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهجرة الدولية تكشف عدد النازحين في اليمن منذ بداية العام الجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
كشفت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، عدد النازحين الذين تشردوا في اليمن منذ بداية العام الجاري، بفعل الحرب التي اشعلتها مليشيا الكهنوت الحوثية في البلاد منذ خمسة أعوام.
وفي تدوينة قصيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت المنظمة إنه : "منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب 393,000 يمني، بسبب الصراع في الغالب".
وذكرت العفو الدولية أنها تعمل "بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئٍ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم".
جدير بالذكر أن مليشيا الكهنوت الإرهابية عمدت إلى تهجير آلاف السكان قسرًا من منازلهم، التي اتخذتها حاميات عسكرية لها، وتسببت عن طريق القصف ونشر الالغام والاستهداف المباشر بنزوح أعداد أخرى نحو المجهول.
كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة الدولية تكشف عدد النازحين في اليمن منذ بداية العام الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.