خطر كبير على الجهاز التنفسي قد يدمر حياتك ... شرب شاي النعناع في هذه الحالة ... سم قاتل

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عدن - ياسمين التهامي - أضرار مغلي النعناع يعتبر النعناع (بالإنجليزية: Peppermint) آمناً عند تناوله بكمّيات عادية أو عند أخذه بكمّيات طبّية سواءً تم تناوله طازجاً أو مغليّاً، حيثُ يحتوي على فوائد صحّية بما في ذلك علاج اضطراب المعدة، وتعزيز جهاز المناعة، وعلاج الإسهال، والأرق، والقلق.
إلّا أنّه يُحذّر من تناوله في حالات معيّنة، ونذكر منها ما يلي:
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الحمل: يجب تجنّب شاي النعناع أو تناول أشكال أخرى من النعناع أثناء فترة الحمل، حيث يؤدّي تناول كمّيات كبيرة من النعناع إلى الإجهاض.
الأطفال: يجب على الأمهات تجنّب إعطاء شاي النعناع للرضّع أو الأطفال الصغار حتى في جرعات صغيرة، حيثُ يسبب الزيت العطري في النعناع مشاكل خطيرة في التنفّس، كما يجب على الأمهات المرضعات تجنّب شاي النعناع.
الارتجاع المريئي: يؤدّي شرب شاي النعناع إلى ارتخاء الصمّام الذي يفصل المريء عن المعدة؛ مما يزيد من التدفّق العكسي لحمض المعدة في المريء ويجعل الحالة أسوأ.
التداخلات الدوائية: وفقأً للمركز الطبّي لجامعة ميريلاند؛ قد يتداخل النعناع مع بعض الأدوية بما في ذلك الأدوية التي تؤخد للحدّ من حمض المعدة، والأدوية المستخدمة لعلاج مرض السكري، بالإضافة إلى أدوية ضغط الدم كالسيكلوسبورين.
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