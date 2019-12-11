شكرا لقرائتكم خبر عن سرًا خلال القمة الخليجية في الرياض ... هذا ما طلبته السعودية من قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وسائل إعلام كواليس ما أطلقت عليه اجتماع الـ20 دقيقة، وما عرضته المملكة العربية السعودية على قطر، لحل الأزمة بينها وبين دول المقاطعة بعد بوادر حل الأزمة.

ووصفت وكالة رويترز حضور رئيس وزارء قطر القمة بأنها أوضح إشارة حتى الآن على انفراج محتمل في الخلاف الإقليمي.

وقالت "رويترز" إن حضور رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني القمة الخليجية، أعلى مستوى من التمثيل القطري بالقمة السنوية منذ 2017، ويأتي في أعقاب تكثيف الجهود لحل الخلاف بين حلفاء الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إقليمي بارز، قوله: "الكويت تعمل في الفترة الأخيرة بجد شديد من أجل تحقيق المصالحة... بدعم من الولايات المتحدة".

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ولفتت الوكالة الانتباه إلى أن اجتماعات القمة الخليجية المغلقة لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة، قبل صدور البيان الختامي، الذي أكد على الحاجة إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني وتعهد إنشاء تكتل مالي ونقدي بحلول 2025.

وقال مصدران مطلعان حسب الوكالة، إن "الرياض خففت موقفها بشأن قائمة تضم 13 مطلبا لرفع الحصار، منها أن تقطع الدوحة علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وتوقف قناة الجزيرة التلفزيونية وتغلق قاعدة عسكرية تركية، وتقلص علاقاتها مع إيران التي تشترك معها قطر في حقل نفطي عملاق".

كما قال دبلوماسي غربي إن "القمة قد تكون خطوة للأمام باتجاه حل الخلاف لكن من المستبعد رؤية نهاية فورية له".

وكانت آخر مرة زار فيها رئيس الوزراء القطري السعودية في مايو، لحضور قمة طارئة في أعقاب هجوم على ناقلات نفط في مياه الخليج.