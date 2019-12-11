وكالة عالمية تكشف عن أخطر إجراءات "استخباراتية إماراتية" في العالم!؟

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت اليوم الثلاثاء وكالات عالمية عن أخطر إجراءات الاستخبارات الإماراتية في العالم.

ونقلت وكالة رويترز بالقول " إن المشروع الاستخباري الإماراتي اخترق عناوين بريد في غوغل وهوتميل وياهو".

وأضافت الوكالة "هناك 10 الاف وثيقة تتحدث بالتفصيل عن البرنامج الاستخباري الإماراتي الذي بدأ عام 2008".

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وأورد تحقيق رويترز " أن البرنامج التجسّسي الإماراتي على الإنترنت والهواتف "Dread" الذي انطلق في 2008 كان ذراعاً لديوان ولي عهد أبوظبي وأشرف عليه ابنه خالد بن محمد بن زايد".

وكشف التحقيق عن تورّط الإمارات بتجنيد عملاء سابقين في وكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات الأمريكية؛ لأغراض "التجسّس على أعدائها، وقرصنة هواتفهم وحواسيبهم".

وبحسب الوكالة فإن المشروع الإماراتي السري أُطلق عليه اسم "رافين"، أو "الغراب الأسود"، وهو فريق سري يضم أكثر من 12 عميلاً من المخابرات الأمريكية من أجل العمل على مراقبة الحكومات الأخرى، والمسلّحين، ونشطاء حقوق الإنسان الذين ينتقدون النظام.

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