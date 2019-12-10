شكرا لمتابعة خبر عن اخطر من طائرات التحالف ومن صواريخ الامارات..خبير دولي يوجه تحذيراً شديداً لكل ابناء المحافظات الشمالية والجنوبية من هذا الامر الخطير والكارثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - اخطر من طائرات التحالف ومن صواريخ الامارات..خبير دولي يوجه تحذيراً شديداً لكل ابناء المحافظات الشمالية والجنوبية من هذا الامر الخطير والكارثي

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