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صنعاء - ياسمين الخيامي - نيويورك تايمز، تصعق الامريكان وتوجه اتهام خطير لمسؤول امريكي رفيع وتصدر صك برأة للمتدرب الشمراني من هجوم قاعدة فلوريدا العسكرية ( صورة )

2019/12/10 الساعة 03:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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