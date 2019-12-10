شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : توجه صفعة مدوية للمجلس الانتقالي .. وترفض طلبا يخص القائد أمجد خالد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة .. الكشف عن قائد اللواء الذي خان الرئيس الراحل على عبدالله صالح .. وكان يقصفهم من الخلف.. وما قال عنه ياسر العواضي بالفيديو : تعرف على تاجر الحرب المسيطر على كل شيء باليمن ما عدا الهواء خاصة في العاصمة الموقتة عدن .. وما سر قوة الرجل الغامض وكيف جمع ثروته (شاهد) المجلس الانتقالي :ينقلب على”اتفاق الرياض“.. شروط جديدة وتحذيرات للتحالف شاهد : المملكة تباغت الجميع وتنشر صورة نادرة لصدام حسين اخفتها المخابرات الامريكية 10 سنوات..وبعد الكشف عنها بكى العرب والعراقيين بدل الدموع دم ( لم يسبق لأحد مشاهدتها)

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