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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

2019/12/09 الساعة 09:15 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة 3 ديسمبر من 2019م وتحت شعار بارادتي اتحدي اعاقتي وبرعاية اللواء امين علي العكيمي محافظ الجوف نضمتا جميعتا انسان التنمؤية وجمعية المعاقين والمعاقات بالجوف حفلا بهذه المناسبة وذلك بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية وعدد من المعاقين والمعاقات وفي هذا الاطار اكد الاستاذ عادل الروحاني مدير جمعية انسان التنمؤية علي اهمية اقامة مثل هذه الفعاليات التي تخدم فئة هامة في المجتمع كون المعاقين والمعاقات يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع وهذه الفئة بحاجة الي الاهتمام والرعاية من الجميع من جانب اخر اكد المهندس عبدالله الحاشدي وكيل الجوف راعي الحفل ان الاهتمام بالمعاقين والمعاقات واجب كون المعاقين ضحوا بالغالي والنفيس من اجل الدفاع عن الوطن وان السلطة المحلية سوف تتكفل بايجاد مركز خاص بالمعاقين والمعاقات مع التاثيث وطالب الحاشدي بايجاد قاعدة بيانات للمعاقين وفي نهاية الحفل تم فتح باب التبرعات تم تكريم الجهات الداعمة للحفل والشخصيات والوجهاء وتكريم المعاقين والمعاقات الذين حضروا الحفل تخلل الحفل العديد من القصائد الشعرية والوصلات الانشادية -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان ...عيدروس الزبيدي يباغت الجميع ويمسح بكرامة رئيس الوزراء معين عبد الملك البلاط ويطلق هذا التهديد المرعب للشرعية كلها Advertisements تعرف على البلد العربي الذي تضرب فيه النساء ازواجهن وتسيطر عليهن سيطرة تامة شاهد بالفيديو.. وفاة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بعد وصوله الى أمريكا للعلاج..والاعلان رسميا عن موعد تقديم العزاء ( فيديو + ردة فعل السعوديين ) عاجل وهااام ..قطر تباغت السعودية والامارات وتمنح اليمن مبلغ خرافي رغم ان الشرعية قطعت علاقتها بقطر ( حجم المبلغ + السبب الذي جعل قطر تفعل ذلك ) شاهد بالفيديو..طفل يمني يشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي ويهز وجدان اليمنيين ويرفع روؤسهم داخل اليمن وخارجها ويصعق مذيع خليجي بهذا الرد المزلزل ( فيديو ) من اقرب المقربين للرئيس هادي وذراعه الايمن..وصفته صحيفة فرنسية بالمرعب ويخشاه كل الوزراء حتى رئيس الوزراء والزبيدي يخضعون له ( فيديو + صورة الاسم )

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